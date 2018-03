Bolt gooit trukendoos open: ‘Er is nog veel werk aan de winkel’

Usain Bolt verscheen deze week op het trainingsveld van Borussia Dortmund. De sprintkampioen koestert al langer de droom om aan de slag te gaan als profvoetballer en kreeg donderdag en vrijdag van de Duitse topclub de kans om mee te trainen met de selectie van trainer Peter Stöger. Bolt heeft zelf in elk geval genoten van zijn tweedaagse stage.

Ongeveer 1400 supporters waren naar het trainingscomplex van Dortmund getogen om de 31-jarige atleet aan het werk te zien. Bolt scoorde tijdens een partijvorm met het hoofd na een pass van Mario Götze en baarde ook nog opzien door een tegenstander door de benen te spelen. "Op een schaal van één tot tien zou ik mezelf een zeven geven", wordt de superster geciteerd door onder meer ESPN.

"Het was leuk. Ik heb veel plezier gehad met de jongens en ben warm welkom geheten", vervolgt Bolt, die daadwerkelijk droomt van een carrière als profvoetballer. Hij ziet het echter niet zitten om op een lager niveau aan de slag te gaan, zo geeft hij aan. "Ik zou graag doorgaan met de jongens. Ik wil in een topcompetitie voetballen."

Overigens lijkt de kans niet bijster groot dat Dortmund Bolt een contract zal aanbieden, zo liet Stöger al doorschemeren. "Er is nog wel veel werk aan de winkel als hij het wil maken op het hoogste niveau", aldus de trainer. "Op zijn leeftijd is er niet veel ruimte meer voor ontwikkeling. Hij is echter een relaxte en nuchtere jongen."