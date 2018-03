‘Ik verwacht hem binnenkort ook in het Oranje van Koeman’

Jorrit Hendrix is dit seizoen een van de dragende krachten van PSV. De middenvelder miste pas één competitiewedstrijd en kwam tot één doelpunt en vier assists. Willy van de Kerkhof is onder de indruk van de 23-jarige linkspoot.

De voormalig rechtshal van PSV vertelt aan Voetbal International dat Hendrix steeds meer ‘een dragende speler’ wordt: “Hij neemt het voortouw in wedstrijden, is agressief in de duels en heeft echt de absolute wil om te winnen.” Van der Kerkhof omschrijft Hendrix als ‘een onmisbare schakel’ in het elftal van trainer Phillip Cocu.

Het is volgens de 63-voudig international van het Nederlands elftal belangrijk dat een team niet alleen bestaat uit goede voetballers, maar ook uit ‘vuurvreters’ die ‘op het scherp van de snede’ spelen. Tegelijkertijd vindt Van de Kerkhof dat Hendrix, die één cap achter zijn naam heeft staan, zichzelf niet moet overschatten.

“Hij moet niet van 35 meter op het doel blijven schieten. Hij moet doen waar hij goed in is, ballen afpakken en duels winnen. En daarin wordt hij met de maand beter. Ik verwacht hem binnenkort ook in het Nederlands elftal van Ronald Koeman”, besluit Van de Kerkhof. Het contract van Hendrix in Eindhoven loopt nog tot de zomer van 2020 door.