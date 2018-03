‘Barcelona intensiveert zoektocht en bekijkt Ajacied bij oefeninterlands’

Matthijs de Ligt wordt de komende twee oefenduels van Oranje met Engeland en Portugal in de gaten gehouden door scouts van Barcelona. Mundo Deportivo meldt woensdag dat de achttienjarige verdediger van Ajax nog steeds op de radar van de Catalaanse grootmacht staat. De jongeling wordt volgens de Spaanse krant gezien als favoriet om de defensie van Barcelona op termijn te versterken.

Naast Gerard Piqué en Samuel Umtiti staan ook Thomas Vermaelen en Yerry Mina op de loonlijst bij Barcelona, maar over de toekomst van de twee laatstgenoemde verdedigers heerst grote twijfels. Daarom zou De Ligt een zeer reële optie zijn voor de topclub; de verdediger geldt bij de clubleiding als favoriet om binnen te hengelen. Dat de verdediger bij een club speelt die een stijl hanteert die vergelijkbaar is met Barcelona, is voordelig voor de jongeling, zo klinkt het.

Barcelona zit al maandenlang op het vinkentouw en is vooral benieuwd hoe De Ligt het gaat doen tegen Cristiano Ronaldo. Naar verluidt laat Ajax hem waarschijnlijk niet voor een habbekrats gaan; verwacht wordt dat de transfersom in de buurt zal liggen van de som die de Amsterdammers kregen toen Davinson Sánchez voor veertig miljoen euro naar Tottenham Hotspur verkaste.