Pröpper: ‘Frustrerend, alsof wij als pupillen net waren begonnen met voetballen’

Davy Pröpper ontwikkelt zich goed bij Brighton & Hove Albion. De middenvelder maakte vorig jaar zomer voor een bedrag van twaalf tot vijftien miljoen euro de overstap van PSV naar Engeland. Bijna acht maanden later heeft Pröpper zich sterk ontwikkeld en beaamt hij dat hij fysiek vooruit is gegaan. Hij behoort tot de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal en hoopt de goede lijn door te trekken.

“Vooral de eerste week wist ik niet wat me overkwam en had ik het moeilijk”, blikt Pröpper in De Telegraaf terug op zijn beginperiode. “We speelden tegen Manchester City thuis, waren nieuw in de Premier League en het voelde alsof wij als pupillen net waren begonnen met voetballen. Dat was ongelooflijk frustrerend, maar daarna hebben we het als ploeg ook goed opgepakt.” Brighton, dat dit kalenderjaar slechts vier van de dertien duels in alle competities verloor, staat momenteel twaalfde in de Premier League.

“We halen veel vertrouwen uit de laatste wedstrijden. En persoonlijk heb ik ook stappen gemaakt.” Vooral op het mentale vlak. “Mijn vetpercentage is hetzelfde gebleven en in Nederland liep ik ook veel, maar je moet hier vooral vlijmscherp in je koppie zijn. De kopduels, de ballen die er net tussen vallen: die moét je winnen, 95 minuten lang. Het is op het middenveld overleven.”

“Daarop worden wedstrijden in de Premier League beslist. Als ik verzaak wordt het lastig voor onze verdediging.” Pröpper kijkt uit naar de komende interlands, met name de wedstrijd van vrijdag tegen Engeland. Hij zegt met een goed gevoel bij Oranje binnen te stappen en heeft geen voorkeur voor een positie. “Ik denk dat ik op alle posities op het middenveld uit de voeten kan. Ik sta het liefst op een plek waar ik het meest aan de bal kom.”