De Boer: ‘Na vier weken mag je toch eisen dat hij gemotiveerd is?’

Amin Younes kwam zondag tegen Sparta Rotterdam niet in actie voor Ajax aangezien hij afgelopen week door Erik ten Hag uit de selectie is gezet. De Duits international weigerde ruim een week geleden in te vallen tegen sc Heerenveen en kreeg vervolgens te horen dat twee weken met Jong Ajax mee moet trainen. Wim Kieft vindt dat Ten Hag zich er met het besluit om Younes te verbannen makkelijk van afmaakt.

“Dat hele gedoe met die Younes. Ik vind het zo makkelijk dat Ten Hag hem voor twee weken schorst, zo kort door de bocht”, laat Kieft weten bij Rondo van Ziggo Sport. De oud-spits vindt dat Younes natuurlijk wel had moeten invallen, maar dat Ten Hag zich ook had moeten afvragen wat er precies aan de hand is met zijn aanvaller: “Younes zit in de put, Younes heeft een transfer misgelopen, Younes heeft privéproblemen, Younes is zijn plek kwijt in het Duitse elftal.”

“Dan ga je de volgende dag met zo'n Younes praten en vraag je: ‘Wat is er met je aan de hand? Als je dit nog een keertje flikt, pleur ik je er helemaal uit, maar ik begrijp ook wel dat het misschien niet zo handig was van mij. Maar als het nóg een keer gebeurt, liggen jullie er allemaal uit’”, legt hij uit. Frank de Boer is het echter niet helemaal eens met de analyse van Kieft en schaart zich meer aan de kant van Ten Hag.

“Het is niet dat hij sinds gister op de bank zit bij Ajax. Dat is al een paar weken zo. Hij heeft waarschijnlijk al lang met hem gesproken. Hij zit in ieder geval wel op de bank. Na vier weken mag je toch wel van hem eisen dat hij weer gemotiveerd is om wat te laten zien zodat hij naar het WK kan?”, vertelt de oud-trainer van de Amsterdammers. Met de keuze van Ten Hag om Younes als ‘beloning’ in te laten vallen is hij het dan weer niet eens: “Maar als hij het zegt, moet je er wel gewoon in.”