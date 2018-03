‘PSV stapte apetrots van het veld, maar het was weer een worsteling’

PSV boekte zaterdag een 3-0 overwinning op VVV-Venlo en zette daarmee een nieuwe stap richting het kampioenschap. Het team van Phillip Cocu had het lang lastig met het bezoek uit Limburg, maar na de veldverwijzing van Ralf Seuntjens ging het lopen en scoorde men via Marco van Ginkel (tweemaal) en Hirving Lozano.

Willem van Hanegem vond de koploper weinig indruk maken, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad: “PSV zag ik weer apetrots het veld afstappen, want VVV was met 3-0 verslagen. Maar wat was het weer een worsteling. Ik hoorde Phillip Cocu zeggen dat het openingsdoelpunt ook tegen elf spelers van VVV wel was gevallen, maar daar ben ik niet zo zeker van”, aldus De Kromme.

“En wat als VVV gewoon een strafschop had gekregen voor de lompe actie van Joshua Brenet tegen Romeo Castelen?” Van Hanegem verwacht overigens niet dat het nog spannend wordt in de bovenste regionen van de Eredivisie: “Ook als PSV niet had gewonnen, is de concurrentie te zwak om de boel nog om te draaien. Ajax won met ruime cijfers van Sparta Rotterdam, maar het had zomaar gekund dat de Rotterdammers halverwege met 2-0 voor hadden gestaan. Ajax was pas na rust enigszins bij de les.”

“AZ moeten we ook beoordelen als een topclub in de Eredivisie. En die ploeg bofte met een late goal. FC Groningen kon zo eenvoudig van 2-0 op 2-2 komen, dat ik me ook zorgen maak om AZ”, besluit de icoon van Feyenoord. PSV heeft dit seizoen overigens vaker gewonnen (23) en vaker gescoord (71) dan in het gehele vorige voetbaljaar en het lopende seizoen telt nog zes speelronden. De Brabanders treffen na de interlandperiode NAC Breda.