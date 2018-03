El Ahmadi: ‘Na één goal raakt iedereen bij ons in paniek’

Feyenoord leek zondag een eenvoudige wedstrijd te beleven, want na een kwartier stond men met 0-2 voor en vlak voor tijd keek men nog tegen een riante 1-4 voorsprong aan tegen PEC Zwolle. De Rotterdammers incasseerden later echter twee treffers, tot ongeloof en teleurstelling van aanvoerder Karim El Ahmadi.

“We maakten het onszelf alleen maar moeilijk. In de eerste helft speelden we met vlagen goed. We veroverden de ballen en kwamen er goed uit. Toen was er niet zoveel aan de hand. Alleen in de tweede helft kregen zij in de eerste vijf minuten snel twee kansen en werden we achterover gedrukt. Na de 0-3 leek er nog niets aan de hand, maar toen zij scoorden, raakte iedereen bij ons in paniek. Dan vallen we helemaal uit elkaar”, aldus El Ahmadi voor de camera van FOX Sports.

De Marokkaans international zegt daar geen verklaring voor te hebben: “Ik weet niet hoe dat komt, misschien omdat we in 2018 nog geen uitwedstrijd hadden gewonnen. Maar dit mag natuurlijk nooit gebeuren. Het werd steeds spannender. Als je van tevoren had gezegd dat we zouden winnen van Zwolle, dan is dat een goede prestatie, maar het mag nooit gebeuren dat we het in de tweede helft zo weggeven”, besluit de 33-jarige El Ahmadi.

Giovanni van Bronckhorst constateerde dat Feyenoord na rust al niet goed begon: “Je weet dat PEC vanaf het begin iets anders gaat doen. Dat deden ze ook met de buitenspelers aan de binnenkant en dan weet je dat ze één op één staan. Dan moet je niet gaan opbouwen, maar de bal achter de laatste lijn van Zwolle leggen. Dat deden we niet, waardoor we niet meer in de wedstrijd kwamen. Heel slordig (…) Aan het eind word je naar achteren gedrukt omdat zij alles of niets spelen. In de eerste helft bleven we goed bij elkaar, goed compact en de linies dicht bij elkaar. Dat was in de tweede helft absoluut niet het geval.”