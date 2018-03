Feyenoord-fans kunnen opgelucht ademhalen: ‘We wilden geen risico nemen’

Robin van Persie keerde zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle terug in de basiself bij Feyenoord. De 34-jarige spits maakte in het openingskwartier twee doelpunten en stond daarmee aan de basis van de 3-4 overwinning. Van Persie werd al vroeg in de tweede helft naar de kant gehaald door trainer Giovanni van Bronckhorst, maar volgens de vedette is van een nieuwe blessure geen sprake.

Van Persie ontbrak vorige week tegen AZ nog vanwege een ontstoken teen, waardoor direct gevreesd werd voor een nieuwe kwetsuur. "Ik weet niet of het met het veld te maken heeft, maar ik kreeg een beetje last van m'n kuit. Die werd gaandeweg steeds stijver", vertelde hij na afloop in gesprek met FOX Sports. "Ik hoop dat ik fit blijf. Dit was geen serieus probleem, maar we wilden geen risico nemen. Daarom ging ik vroeg eraf."

Van Persie speelde sinds zijn winterse komst negen wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor vijf doelpunten. De spits zegt te genieten van elke wedstrijd die hem gegeven is. "Elke wedstrijd, elke minuut is er één. Daar ben ik blij mee", vervolgt hij. "Hoe het de komende tijd zal gaan weet ik niet. Ik hoop van waarde te zijn. Dat zie ik breder: Niet alleen minuten of goals, maar ook buiten het veld. Ik wil iets teruggeven aan het voetbal, niet alleen in de wedstrijden."