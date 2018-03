De Ligt blijft kritisch: ‘Bij een club als Ajax hoor je op details te letten’

Ajax leek na het openingsdoelpunt van Michiel Kramer na een half uur spelen een moeilijke middag tegemoet te gaan op Het Kasteel, maar er werd toch nog ruim gewonnen van Sparta Rotterdam (2-5). Matthijs de Ligt had ook niet verwacht dat de zege zo hoog zou oplopen, vertelde hij voor de camera van FOX Sports.

“Je komt 1-0 achter en dan ziet het er niet naar uit dat je met 2-5 gaat winnen. In de eerste helft gingen we op de momenten dat we de bal hadden te gehaast naar voren. Als we achterin de rust bewaarden en de bal rond lieten gaan, kwam er meer ruimte en dan moesten we die ruimte opzoeken”, aldus De Ligt.

In de tweede helft ontstonden er meer ruimtes op het veld en daar wist Ajax van te profiteren. Lasse Schöne maakte er na 53 minuten 1-2 van en Justin Kluivert verdubbelde de marge. Hakim Ziyech zette met een dubbelslag de 1-5 op het bord en de tegentreffer van Ryan Sanusi was er enkel nog maar voor de statistieken.

“We hadden mooie vrije trappen, mooie aanvallen denk ik”, gaat De Ligt verder. “Die twee tegengoals moeten we ons wel zelf aanrekenen. Bij de eerste standaardsituatie staan we gewoon niet op te letten en die vrije trap van 27 meter mag er natuurlijk ook niet in. Het zijn details, maar bij een club als Ajax hoor je op details te letten.”