Mourinho hekelt bijna compleet elftal: ‘Hij stond alleen op eiland van klasse'

Manchester United liet zich vier dagen na de uitschakeling in de Champions League door Sevilla niet elimineren in de FA Cup. In de kwartfinales van het Engelse bekertoernooi versloeg de ploeg van manager José Mourinho Brighton & Hove Albion met 2-0. De Portugees was na afloop echter bijzonder kritisch op zijn spelers.

“Als de zon schijnt is het makkelijk voetballen. Als je wedstrijden wint, gaat het je makkelijk af. Als het donker is en je staat onder druk, dan komen alleen de toppers bovendrijven. Vandaag (zaterdag, red.) hadden we er daar niet veel van. Ik weet om wie het gaat. Ik werk er hard aan, maar ik ken ze goed. Het is geen verrassing.”

Mourinho zette vraagtekens bij de kwaliteit, persoonlijkheid en verlangen van een aantal van zijn spelers. “De prestaties waren niet zo goed als het resultaat, dat was beter. We verdienden een overwinning, we hadden de wedstrijd onder controle, maar we speelden niet goed. We speelden niet zoals ik wilde dat mijn spelers zouden spelen. En niet zoals ik mijn ploeg had voorbereid. Soms is er een groot verschil tussen datgene waaraan je de afgelopen dagen hebt gewerkt en wat je voetballers op het veld laten zien. Dat is nog frustrerender dan het resultaat.”

“Ik neem dat iedereen kwalijk. Ik neem het de verdedigers kwalijk dat ze steeds kozen voor de gemakkelijke oplossing van breed te spelen in plaats van vooruit of tussen de linies. Ik neem het de aanvallers kwalijk dat ze te bang waren om in de bal te komen.”Niet veel spelers hebben de persoonlijkheid om op Old Trafford te spelen onder de druk van een knock-outwedstrijd, zo erkende Mourinho. “De instelling was niet slecht, maar het gaat hier om een gebrek aan persoonlijkheid.”

Nemanja Matic kreeg wel complimenten van Mourinho. “Hij was de enige die de bal wilde hebben. Hij maakte fouten, maar hij wilde de bal om te voetballen. Hij stond alleen op het eiland van de klasse en de persoonlijkheid die horen bij Manchester United.” Manchester United had 61 procent balbezit op Old Trafford, maar kwam niet verder dan twee doelpogingen. Dat waren er vier minder dan de bezoekers.

In de 37e minuut kopte Romelu Lukaku United op aangeven van Nemanja Matic op voorsprong. Matic stelde met een kopbal in de 84e minuut de zege van de thuisploeg veilig. Jurgen Locadia, Tim Krul en Davy Pröpper deden de hele wedstrijd mee op Old Trafford. De geblesseerde Daley Blind ontbrak nog in de selectie van United.