Schöne: ‘Hij zal wel debuteren, want Oranje heeft weinig om voor te spelen’

Lasse Schöne is blij voor Justin Kluivert. De achttienjarige aanvaller van Ajax maakt voor het eerst deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, zo werd vrijdagmiddag bekend. "Ik vind het leuk voor hem. Ik denk ook dat hij het verdiend heeft", vertelt Schöne aan FOX Sports.

Schöne ziet dat zijn jeugdige ploeggenoot de laatste weken 'op dreef' is. Dat zag ook Ronald Koeman, die Kluivert selecteerde voor de oefenwedstrijden tegen Engeland (23 maart) en Portugal (26 maart). "Ik hoop dat hij fit terugkomt, want we hebben hem nog even nodig. Hij zal zijn debuut wel maken, want er is niet veel om voor te spelen bij Nederland, toch?", grijnst Schöne.

De Deen gaat ook in op de titelstrijd in de Eredivisie. Ajax wist de achterstand op PSV afgelopen weekend te verkleinen tot zeven punten. "Tien punten was wel veel, maar AZ verliest, PSV verliest met 5-0 en wij winnen. Ineens ziet het er dan weel heel anders uit. Het zijn nog zeven punten met zeven wedstrijden, maar wij krijgen ze (PSV, red.) zelf ook nog. De wonderen zijn de wereld nog niet uit."