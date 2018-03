John van den Brom ook volgend seizoen trainer van AZ

John van den Brom is ook volgend seizoen de trainer van AZ. Beide partijen zijn het eens geworden over een nieuw contract tot medio 2019. De vorige verbintenis van Van den Brom liep na dit seizoen af. Vrijdagmiddag werden de handtekeningen gezet.

Van den Brom staat al sinds 2014 aan het roer bij de Alkmaarders. Destijds volgde hij Marco van Basten op als eindverantwoordelijke. "Ik ben heel blij met het vertrouwen van de clubleiding", laat Van den Brom in een reactie weten. "We kunnen met z'n allen vaststellen dat we op de goede weg zijn. We zijn ervan overtuigd dat het nog steeds beter kan dan we nu laten zien. Dat maakt het mooi om verder mee te gaan."

AZ staat momenteel op de derde plaats en plaatste zich al voor de finale van de KNVB Beker. "Voor mij is een aantal dingen belangrijk. Het sportieve plan, de mensen waar ik mee werk en de kwaliteit van de spelersgroep. We weten dat we met z'n allen dat we een weg zijn ingeslagen waar nog verbetering te halen valt. Als je alles bij elkaar optelt, is dit mooi."