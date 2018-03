Mourinho: ‘Voor vele, vele, vele jaren was het heel, heel, heel zwaar voor ze’

De FA Cup lijkt de enige prijs die Manchester United dit seizoen nog kan winnen. Het team van José Mourinho werd deze week door Sevilla uitgeschakeld in de Champions League en ook de landstitel is uit zicht. Tijdens de 1-2 nederlaag tegen Sevilla liet het publiek op Old Trafford de onvrede duidelijk merken, maar daar ligt Mourinho niet wakker van.

"Ik ga niet wegrennen, verdwijnen of huilen omdat ik boegeroep hoor", vertelt de manager daags voor de FA Cup-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. "Ik ga niet snel de spelerstunnel uit rennen. Ik zal bij de volgende wedstrijd wel als eerste uit de tunnel komen. Ik deins niet terug voor mijn verantwoordelijkheden." Mourinho merkt veel afgunst jegens zijn persoon, maar twijfelt niet aan zijn eigen kwaliteiten. "Toen ik twintig jaar was, was ik een nobody in de voetbalwereld. Nu ben ik 55 en ben ik wie ik ben."

"Ik heb bereikt wat ik heb bereikt door het werk dat ik erin heb gestoken, door talent en door mijn mentaliteit", vervolgt de Portugees. "Ik snap dat het voor vele, vele, vele jaren heel, heel, heel zwaar was voor mensen die mij niet mogen. 'Daar heb je hem weer, hij wint weer.' Nu heb ik tien maanden lang niets gewonnen. Ik heb gewonnen van Liverpool en Chelsea, maar verloren van Sevilla. Dit is het moment waarop ze blij mogen zijn."