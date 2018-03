Man United sluit hoofdpijndossier af en neemt frustratie weg bij Mourinho

Manchester United is erin geslaagd om Marcos Rojo langer aan de club te binden. De verdediger beschikte over een contract tot medio 2019, maar zette vrijdag zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2021. In het nieuwe contract is bovendien een optie opgenomen om de samenwerking met nog een jaar te verlengen. Dat maakt Manchester United bekend via de officiële kanalen.

Met de contractverlenging van Rojo zetten the Mancunians een streep onder een hoofdpijndossier. Manchester United was al geruime tijd in gesprek met het kamp-Rojo, maar de onderhandelingen verliepen stroef. Op de achtergrond had Paris Saint-Germain interesse en volgens diverse Engelse media was José Mourinho gefrustreerd over de beperkte voortgang in de gesprekken. Hij ziet Rojo als sleutelspeler en wilde snel duidelijkheid. De 27-jarige Rojo speelt sinds 2014 voor Manchester United en kwam sindsdien tot 66 competitieduels en 1 doelpunt. Hij won de FA Cup, de League Cup, de Europa League en een Community Shield.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 16 Mrt 2018 om 6:26 (PDT)

"Marcos is de afgelopen jaren van hoogtepunt naar hoogtepunt gegaan. Hij heeft zich altijd enorm professioneel opgesteld", vertelt Mourinho. "Hoewel hij de afgelopen weken langs de kant staat door blessureleed, werkt Marcos hard om weer volledig fit te worden. Hij is altijd bereid om het maximale te geven voor deze club. Ik ben erg blij dat hij een nieuw contract heeft getekend." Zelf zegt Rojo dat zijn avontuur bij Manchester United 'alles is geworden' wat hij ervan verwachtte, 'en nog meer'. "Ik ben dolblij om mijn verblijf hier te verlengen."

"Toen ik naar Manchester United kwam, was mijn doel om het team te helpen bij het winnen van prijzen. Dat hebben we de afgelopen seizoenen gedaan. Ik werk hard om weer terug te keren op het veld. Ik wil de supporters bedanken voor hun steun en de trainer voor het vertrouwen dat hij in mij heeft en voor de geboden hulp, zowel op als buiten het veld", aldus Rojo. De laatste wedstrijd van de Argentijns international dateert van 3 februari. Toen deed hij negentig minuten mee in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Huddersfield Town (0-2).