Younes wekt onbegrip bij Ten Hag: ‘Het gaat niet alleen om wat je zegt’

Erik ten Hag heeft vrijdagmiddag op de persconferentie van Ajax aangegeven het nog altijd onbegrijpelijk te vinden dat Amin Younes niet wilde invallen tegen sc Heerenveen. Afgelopen maandag bood de Duitse buitenspeler nog wel zijn excuses aan, maar dat weerhield Ten Hag er niet van om hem voor twee weken uit de selectie te zetten.

“Je wilt graag onderdeel van het team uitmaken of niet. Ik denk dat dat het verhaal is”, zei Ten Hag vrijdag in aanloop naar het duel met Sparta Rotterdam. “Hij toonde niet dat hij dat wilde. Wat de reden ook is, hij zegt dat hij alles voor Ajax wil geven. Dan moet je dat ook laten zien in zijn handelen. Of het iets met Napoli te maken heeft? Dat is een persoonlijke zaak.”

Met een ruime voorsprong en nog een paar minuten op de klok vroeg Ten Hag afgelopen zondag Younes zich klaar te maken voor een invalbeurt. Daar had de aanvaller geen trek ini. Na afloop zei Ten Hag dat hij Younes wilde belonen door hem kort in te laten vallen. "Ik vind het vreemd als je onderdeel van het team wil uitmaken, zeker in de week waarin het draaide om mentaliteit en teamspirit. Hij heeft daar heel hard aan meegewerkt. Wat is dan mooier dan een overwinning op je tegenstander op het veld samen vieren en samen beleven?"

Maandag volgde een gesprek tussen Ten Hag en Younes. De Ajacied bood zijn excuses aan, maar dat was voor de trainer niet genoeg. "Het gaat niet alleen om wat je zegt, maar ook om je daden. Handelen. Iedere dag, iedere training, iedere wedstrijd." Vrijdag werd overigens bekend dat Younes niet is opgenomen in de selectie van de nationale ploeg van Duitsland.