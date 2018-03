De Bruyne: ‘Hij wordt zwaar onderschat en dat betekent veel’

Manchester City is op dreef dit seizoen in de Premier League en heeft een voorsprong van zestien punten op naaste belager Manchester United. Als de ploeg van Josep Guardiola de komende competitiewedstrijd tegen Everton wint, betekent een overwinning op the Red Devils bij het daaropvolgende duel de titel voor City. Kevin De Bruyne waakt echter voor onderschatting.

"Ik denk dat iedereen bij City dat wil, om die wedstrijd te winnen en de titel te pakken", wordt de Belgisch international geciteerd door Sky Sports. "Maar als het niet gebeurt, dan niet. Everton wordt een pittige wedstrijd, dat weten we. Ze zijn waarschijnlijk al veilig, dus we zullen zien. Maar het lijkt nog een eeuwigheid wanneer dat duel komt."

De Bruyne geniet bij City van de samenwerking met David Silva. "Het punt is: we hebben geen onderlinge competitie nodig. Ik zou graag liever zien dat hij zelfs nog meer scoort, dat brengt ons verder. Maar iedereen draagt zijn steentje bij. Op de ene dag zal ik het zijn, op de andere dag David. Natuurlijk ben ik zelf erg blij met de wijze waarop ik speel."

"Ik heb het gevoel dat ik goed speel", vervolgt de spelmaker, die dit seizoen elf keer heeft gescoord en negentien assists heeft afgeleverd in alle competities. "Maar ik heb niet het gevoel dat ik nog meer moet scoren of nog meer assists moet geven. Ik moet gewoon mijn ding doen. David is ongelooflijk om mee samen te spelen, hij wordt zwaar onderschat. En dat betekent veel, gezien zijn niveau."