Juventus maakt geen fout in inhaalduel en vergroot gat met Napoli

Juventus heeft de inhaalwedstrijd tegen Atalanta met 2-0 gewonnen door doelpunten van Gonzalo Higuaín en Blaise Matuidi. Eerder deze maand werd dit duel nog afgelast wegens hevige sneeuwval in Turijn. Door de overwinning vergroot la Vecchia Signora het gat met achtervolger Napoli tot vier punten.

Bij de bezoekers begonnen Marten de Roon en Hans Hateboer, beiden opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal, in de basis. Zij konden de 1-0 van Higuaín na een half uur spelen niet voorkomen. De Argentijnse spits werd de diepte ingestuurd na goed voorbereidend werk van Douglas Costa. Higuaín bleef koel oog in oog met doelman Etrit Berisha en schoof in de verre hoek de openingstreffer tegen de touwen.

In de tweede helft kreeg Douglas Costa de kans op de wedstrijd te beslissen, maar de Braziliaan raakte de paal. Even daarna werd Hateboer naar de kant gehaald. Hij had al geel op zak en werd vervangen door Andreas Cornelius. Met nog tien minuten op de klok moest Atalanta verder met tien man. Gianluca Mancini pakte in korte tijd twee keer geel; eerst voor het vasthouden van Higuaín, daarna voor een charge op Giorgio Chiellini. Een minuut later maakte Matuidi op aangeven van Higuaín de 2-0 en was het duel beslist.