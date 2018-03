‘WK wordt race tegen de klok voor Kane na nieuwe enkelblessure’

Voor Harry Kane zit het seizoen er mogelijk al op. De spits van Tottenham Hotspur viel afgelopen weekeinde in de uitwedstrijd tegen Bournemouth geblesseerd uit en blijkt schade aan de rechterenkelband opgelopen te hebben. Volgens de Daily Mirror is de Engelsman tot minimaal mei uit de roulatie, waardoor zijn WK-deelname zelfs gevaar zou lopen.

Kane moest zich zondagmiddag in het competitieduel bij Bournemouth al in de eerste helft laten vervangen, nadat hij in botsing kwam met doelman Asmir Begovic. Zonder zijn aanvalsleider zegevierden the Spurs uiteindelijk met 1-4 op Dean Court, maar het uitvallen van Kane was een flinke domper op die riante zege. Kane is met 24 doelpunten in 29 competitieoptredens gedeeld topscorer in de Premier League en was dit seizoen in 35 officiële wedstrijden zelfs al goed voor 39 treffers.

De 24-jarige midvoor is voor de derde keer in achttien maanden tijd getroffen door een enkelblessure. Aan het begin van het vorige seizoen stond Kane al zeven weken buitenspel met een kwetsuur en aan het einde van die voetbaljaargang hield een enkelblessure hem opnieuw voor drie weken aan de kant. De Daily Mirror meldt dat bij Tottenham Hotspur wordt gevreesd voor een revalidatieperiode die dicht ligt bij die van zijn eerste enkelblessure.

Tottenham Hotspur speelt dit seizoen in de Premier League nog tegen Newcastle United, Chelsea, Stoke City, Manchester City, Brighton & Hove Albion, Watford, West Bromwich Albion en Leicester City. Daarnaast is het team van Mauricio Pochettino ook nog actief in de FA Cup. In dat toernooi wacht zaterdagmiddag een kwartfinaleduel met Swansea City. Kane lijkt hoe dan ook niet beschikbaar voor de Engelse bondscoach Gareth Southgate voor de vriendschappelijke wedstrijden van eind deze maand tegen Nederland en Italië.