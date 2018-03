‘Ik heb shirtjes geruild met Van Persie, hij zei: ’Je gaat erbij zitten!‘’

Wout Weghorst mag nog altijd hopen dat Ronald Koeman hem definitief gaat opnemen in de selectie van het Nederlands elftal in aanloop naar de oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal. Waar men verwachtte dat Ridgeciano Haps door zijn transfer naar Feyenoord zou uitgroeien tot speler van Oranje, werd de linksback niet geselecteerd. Weghorst heeft echter vertrouwen in zijn voormalig ploeggenoot.

"Haps blijft maar gaan op links", zei Weghorst na de 2-1 nederlaag tegen Feyenoord zondagmiddag in gesprek met Voetbal Inside. "Iedereen ziet dat hij een goede linksback is. In de Nederlandse competitie denk ik niet dat er veel beteren zijn. Uiteindelijk zie je dat hij er zo overheen dendert. Dat is bloedirritant", aldus de aanvalsleider van AZ.

Weghorst is blij dat hij in beeld is bij de bondscoach: "Het enige wat je kunt doen is zorgen dat je presteert. In het verleden zei ik dat ik geen recht had op Oranje, gezien mijn prestaties. Over een lange periode moet je het laten zien. Ik ben hartstikke blij en trots. Het is een voorselectie, maar ik ben er super blij mee. Ik merk dat ik steeds meer waardering krijg en heb het gevoel dat ik wat kan toevoegen."

De spits werd na afloop van de nederlaag in De Kuip gefeliciteerd door onder anderen Robin van Persie, topscoorder van Oranje aller tijden: "Ik heb nog shirtje geruild met Van Persie, die me ook succes wenste. Hij zei: 'Je gaat erbij zitten!' Dat is iets dat je bezighoudt en graag wil. Het enige wat je kunt doen is presteren en laten zien dat je er goed genoeg voor bent."