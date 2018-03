‘Lennart is een van onze beste spelers, maar dit is belangrijker dan punten’

VVV-Venlo reist zaterdag af naar Eindhoven om het daar om te nemen tegen koploper PSV, maar Lennart Thy zal de trip niet maken. De spits vertrekt deze week naar Duitsland, waar hij deelneemt aan de behandeling van een patiënt met leukemie. De van Werder Bremen gehuurde aanvaller liet jaren geleden zijn DNA opnemen in een medische databank en is nu als match met iemand die aan de levensbedreigende vorm van kanker lijdt naar voren gekomen.

Het verzoek van Thy om een week vrijaf te krijgen om de stamceltransplantatie te ondergaan kwam voor trainer Maurice Steijn als een verrassing: “Zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik schrok eerst, dacht dat er iets met Lennart zelf was. Maar hij legde uit hoe het zat, en dat hij misschien een mensenleven kan redden. Dat betekende wel dat we hem even kwijt zouden zijn. Lennart is één van onze beste spelers, en wij zijn nog steeds niet officieel veilig, maar dit is veel belangrijker dan een voetbalwedstrijd of een paar punten”, legt hij uit aan Voetbal International.

De trainer van de Limburgers omschrijft het besluit van zijn spits als een ‘bekroning’ van een memorabel seizoen. Thy is volgens Steijn een ‘heel intelligente en sociale jongen, die verder denkt dan voetbal’: “Hopelijk kan hij met zijn daad werkelijk een leven redden. Wat hij in ieder geval bereikt is dat er meer aandacht komt voor deze ziekte. Ik ben ongelooflijk trots op hem.”

Manager voetbal Stan Valckx is eveneens onder de indruk van de actie van Thy. De oud-verdediger van onder meer PSV geeft aan iets dergelijks nog nooit te hebben meegemaakt in de geruime tijd die hij nu al meeloopt in de voetballerij: “Alle lof voor Lennart. Dat je als tiener je DNA afstaat is één ding, maar om dan zoveel jaar later dan ook echt mee te werken aan een transplantatie is geweldig.”