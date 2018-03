‘Younes moest bij mij niet twee, maar vier weken op De Toekomst trainen’

Erik ten Hag wilde Amin Younes zondag in de wedstrijd tegen sc Heerenveen vlak voor tijd laten invallen, maar de vleugelspeler besloot anders. De Duits international weigerde om de bank te verlaten en dat leverde hem na afloop flink wat kritiek op. Maandag werd bekend dat Ten Hag Younes de komende twee weken bij Jong Ajax mee laat trainen en Aad de Mos vindt dat de trainer van de Amsterdammers zich nog mild opgesteld heeft.

“Zeer terecht. Het verbaast mij dat Ten Hag niet op de persconferentie zei: ‘Dit is werkweigering. Ga jij je maar vier weken melden bij Michael Reiziger en Winston Bogarde (de trainers van Jong Ajax, red.).’ Dat is wat je moet doen als een speler weigert”, begint de oud-trainer van onder meer Ajax en PSV tegenover De Telegraaf.

De Mos stipt aan dat Ten Hag Younes met een invalbeurt wilde belonen voor zijn inzet op de training en noemt het incident ‘te banaal voor woorden’: “Goed werk op de training is een normale zaak en wel het minste wat je kan verwachten van een professional die bij Ajax speelt en zich in de kijker wil spelen bij het Duitse elftal.”

Younes leek in januari onderweg naar Napoli, maar besloot wegens familieomstandigheden af te zien van een winterse overstap. Doordat hij in de zomer wel transfervrij naar Napels lijkt te vertrekken, houdt Ajax niets meer aan deze transfer over: “Dus meneer Younes zou bij mij niet twee weken, maar vier weken op De Toekomst kunnen trainen”, sluit De Mos af.