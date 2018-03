Rentree van Danny Blind bij Ajax lonkt na officiële voordracht

Danny Blind maakt mogelijk op korte termijn zijn rentree bij Ajax. De Amsterdammers laten maandagmiddag namelijk via de officiële kanalen weten dat de voormalige verdediger is voorgedragen als lid voor de Raad van Commissarissen van de club. Op 23 april zal tijdens een buitengewone algemene vergadering worden besloten of Blind inderdaad de opvolger van Theo van Duivenbode wordt.

President-commissaris Leo van Wijk ziet in Blind een geschikte kandidaat voor de vrijgekomen positie: “Na het vertrek van Theo van Duivenbode zijn wij op zoek gegaan naar een geschikte opvolger. Een collega-commissaris die zich met name op de voetbalportefeuille gaat richten. Iemand die de nodige ervaring met zich meebrengt en bij voorkeur Ajacied is en de club goed kent”, laat hij weten op de website van de Amsterdammers.

“Wij waren verheugd toen wij Danny Blind benaderden en hij liet weten geïnteresseerd te zijn. Danny voldoet ruimschoots aan de criteria die wij voor ogen hebben, dus ik ben erg tevreden dat wij hem voor kunnen dragen als kandidaat.” De voordracht van Blind als lid van de RvC wordt gesteund door de vereniging Ajax, die als grootaandeelhouder geldt, en de ondernemingsraad van AFC Ajax NV.

Als Blind inderdaad aan de slag gaat als lid van de Raad van Commissarissen, betekent het na zes jaar afwezigheid weer een terugkeer in Amsterdam. Tussen 2008 en 2012 was de voormalige bondscoach van het Nederlands elftal als technisch directeur werkzaam in de Johan Cruijff ArenA, de plek waar hij tussen maart 2005 en mei 2006 ook als trainer actief was. Als speler kwam hij tot een kleine vijfhonderd wedstrijden voor Ajax en won hij onder meer vijf landstitels, de Champions League en de wereldbeker voor clubs.