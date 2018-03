Verbeek feliciteert Jan Smit: ‘Alleen hij heeft een goede nachtrust’

FC Twente kreeg het vrijdagavond opnieuw niet voor elkaar om te winnen. Op bezoek bij Heracles Almelo ging de ploeg van Gertjan Verbeek met 2-1 ten onder. De Tukkers moeten er rekening mee gaan houden dat directe handhaving er dit seizoen wellicht niet meer in zit. Verbeek kon na afloop niets anders doen dan Heracles feliciteren met de overwinning.

Twente kwam via Adnane Tighadouini nog wel op voorsprong. Via Kristoffer Peterson en een eigen doelpunt van Adam Maher bleven de drie punten in het Polman Stadion. Verbeek nam zijn ploeg niets kwalijk. "Je kunt toch niet zeggen dat dit ploegje er niks aan doet? Of dat ze lamlendig voetballen? Of dat ze er geen zin in hebben? Of dat de instelling slecht is? Dat zijn allemaal van die 'culttrainerbegrippen'. Dat vind ik niet van toepassing op dit elftal.”

Verbeek was tevreden over de tweede helft. “We maken een goede goal en dan kun je op je vingers natellen dat de wedstrijd gaat ontbranden”, zegt hij tegen TC Tubantia. “Bij de 1-1 staan we niet goed, maar dan is er nog niets aan de hand. Het is sneu dat we vervolgens verliezen door een spelhervatting. Als Pröpper het nog tien keer probeert om zo op doel te koppen, dan lukt hem dat waarschijnlijk niet nog een keer. Ik moet mijn ploeg een compliment geven voor de wijze waarop ze daarna de strijd zijn aangegaan. We hebben veerkracht getoond, maar helaas niet de gelijkmaker gescoord.”

Voor de achtste keer op rij slaagde Twente er niet in om te winnen. Verbeek zei zich niet moedeloos te voelen en nog altijd te geloven in handhaving. "Als je een wedstrijd strijdend ten onder gaat, dan is het wachten op een overwinning. Ik begrijp het wel. Hoe langer een zege uitblijft, hoe vervelender het wordt voor iedereen die Twente een warm hart toedraagt. Alleen Jan Smit heeft een goede nachtrust, denk ik.”