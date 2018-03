De Ligt sluit niets uit: ‘Als topsporter moet je ook naar je carrière kijken’

Matthijs de Ligt droomt van een landstitel met Ajax: de verdediger wil eigenlijk pas vertrekken met een kampioenschap op zak. Dat lijkt dit seizoen niet te lukken, maar toch sluit De Ligt een zomerse transfer nier uit. "Je kunt het in de voetbalwereld nooit uitsluiten. Dat weet iedereen", geeft de achttienjarige jeugdexponent aan in gesprek met FOX Sports.

De Ligt voegt eraan toe dat hij blij is om bij Ajax te spelen. Hij spreekt de hoop uit om ook volgend seizoen het shirt van de recordkampioen te dragen. "Ik heb gezegd dat ik met een titel afscheid wil nemen", legt hij uit. "Ik vind dat je als speler van Ajax sowieso een keer kampioen moet worden. Dat ben ik nog niet. Het is voor mij de bedoeling dat ik m'n carrière vooropstel. Ik heb een heel goed gevoel bij Ajax en Ajax ook bij mij."

"Als topsporter moet je ook naar je eigen carrière kijken, maar ik ben hier heel gelukkig", aldus de drievoudig international van Oranje. Hij denkt dat Ajax op dit moment het beste is voor zijn carrière. "Daarom ben ik hier heel tevreden en ga ik iedere dag met een glimlach naar de training. Dat moet je meenemen. Je moet kijken of het moment daar is. Dat is voor mij nog niet aan de orde. We zullen zien hoe het loopt."

De Ligt werd in januari nog meermaals gelinkt aan Barcelona. De koploper van Spanje opteerde uiteindelijk voor Yerry Mina. De Spanjaarden zijn niet de enigen met interesse: Bayern München stuurde al eens scouts naar De Klassieker om De Ligt in de gaten te houden, terwijl internationale media vorige maand repten over belangstelling van Manchester United, Arsenal en Manchester City. Het contract van De Ligt bij Ajax loopt door tot medio 2021.