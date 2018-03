Arsenal verschaft Wenger lucht met reuzenstap richting kwartfinale

Arsenal heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de eerste wedstrijd van zijn tweeluik tegen AC Milan. The Gunners wonnen dankzij doelpunten van Henrikh Mkhitaryan en Aaron Ramsey, beiden voorbereid door Mesut Özil, met 0-2 in het San Siro en gaven de geplaagde Arsène Wenger weer reden tot lachen. Volgende week donderdag vindt de return plaats in het Emirates Stadium.

Mkhitaryan kreeg voordat hij na een kwartier spelen de score opende al een flinke kans voor zijn eerste doelpunt in dienst van Arsenal. Jack Wilshere stuurde de Armeniër richting het doel van Gianluigi Donnarumma, maar de aanvaller schoot net naast. Zeven minuten later moest Donnarumma de bal wel uit zijn net vissen: doordat een schot van Mkhitaryan door Leonardo Bonucci van richting werd veranderd bleef hij kansloos achter.

Arsenal had in de eerste helft op aanvallend gebied weinig te duchten van Milan en liep in de blessuretijd nog verder uit. Bonucci had vlak daarvoor de enige kans voor i Rossoneri voor de thee naast gekopt en moest even later toekijken hoe een schot van Mkhitaryan via de bovenkant van de lat over het doel verdween. Vlak daarna was het wel raak voor de bezoekers: Özil zette Aaron Ramsey met een knappe steekbal alleen voor de keeper, waarna de Welshman Donnarumma uitspeelde en kalm afrondde.

Na de onderbreking zakte Arsenal ver terug en liet het Milan, dat voor donderdagavond bezig was aan een ongeslagen reeks van dertien wedstrijden, het grootste deel van het spel maken. Tot echt uitgespeelde kansen leidde dit echter niet voor de thuisploeg, die moeite had om een gat te vinden in de verdediging van de tegenstander. Giacomo Bonnaventura was met twee schoten nog het dichtst bij een gelijkmaker, maar slaagde er niet in om het David Ospina heel moeilijk te maken. In de laatste tien minuten lette de Colombiaan nog goed op bij een Milanese uitbraak en kon hij de bal voor de voeten van Nikola Kalinic wegtikken.