Ibrahimovic dreigde benen te breken: ‘We konden niet met elkaar opschieten’

Zlatan Ibrahimovic vertrok in 2004 bij Ajax, mede door de verstoorde relatie die de Zweed had met zijn teamgenoten. De spits, die later zou erkennen dat hij een transfer forceerde naar Juventus, had vooral geen chemie met Rafael van der Vaart. De middenvelder bevestigt in gesprek met FourFourTwo dat de aanvaller dreigde de benen van Van der Vaart te breken.

De relatie tussen de twee bereikte een dieptepunt nadat Van der Vaart Ibrahimovic ervan beschuldigde hem expres te blesseren tijdens een interland tussen Nederland en Zweden. In zijn biografie liet de spits weten dat hij tegen Van der Vaart heeft gezegd dat hij hem per ongeluk blesseerde. Ook stelde Ibramihovic dat als de middenvelder hem weer van zoiets beschuldigde, hij zijn benen zou breken.

"Ja, dat zei hij inderdaad", zegt de routinier van FC Midtjylland. "Het klopt ook dat het destijds niet boterde tussen ons. Maar ik speel liever in een ploeg met mensen die eerlijk zijn, zoals Zlatan, ook al betekent dat dat je soms ruzie hebt. Maar er was geen specifiek moment dat onze relatie opeens verslechterde, we konden gewoon niet met elkaar opschieten."