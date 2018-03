Riyad Mahrez jaagt schrik aan met aankondigen van ‘einde van loopbaan’

Riyad Mahrez heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in een bericht op zijn officiële Facebook-pagina zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. Er is hoogstwaarschijnlijk sprake van een hack, al is het bericht nog steeds niet verwijderd.

“Na het laatste consult met veel doktoren heb ik besloten te stoppen met voetballen. Nu mijn tijd als speler tot een einde is gekomen, wil ik iets kwijt. Ik wil iedereen bedanken voor de vriendelijkheid en steun die ik heb gekregen in deze geweldige stad. Jullie zullen altijd in mijn hart zitten.”

Het bericht heeft inmiddels meer dan 43.000 likes en is ruim achtduizend keer gedeeld. Het was de eerste publicatie van Mahrez sinds 24 februari, toen de Algerijns international schreef: “Ready to play #LCFC #premierleague #kingpowerstadium."

Supporters van Leicester City wijzen op sociale media erop dat Mahrez dinsdag in video’s van ploeggenoten voorkwam. De aanvaller greep op de laatste dag van de winterse transfermarkt naast een transfer naar Manchester City en was vervolgens tien dagen afwezig.