Balotelli veroordeelt ‘onzinnige’ uitspraken Alves na overlijden Astori

Mario Balotelli heeft zich geërgerd aan de uitlatingen die Dani Alves deed na het overlijden van Davide Astori. Alves toonde zijn medeleven aan de nabestaanden van de Italiaan, die in de nacht van zaterdag op zondag het leven liet, maar stipte ook aan hoe 'duizenden kinderen niet de aandacht krijgen die ze verdienen en dagelijks sterven vanwege de honger'. Onnodig, zo is het oordeel van Balotelli.

Volgens de spits van OGC Nice, tevens landgenoot van Astori, had Alves die toevoeging weg kunnen laten. "Wat hij zei was niet onwaar, maar hij had het op dat moment voor zichzelf kunnen houden. Hij had zijn condoleances moeten overbrengen en het daarbij kunnen laten, zonder onzin te praten. Je kunt zulke dingen niet zeggen als je wordt geconfronteerd met de dood van een ander", vertelt Balotelli dinsdag in een live stream op Instagram.

"We zijn niet van streek, omdat we hem niet zo goed kenden", zei Alves maandag op een persconferentie over het overlijden van Astori. "Ik leef mee met de familie. Ik denk dat Davide deed wat hij moest doen in deze krankzinnige wereld en dat hij nu in een betere wereld is. In deze wereld zijn er duizenden kinderen die niet de aandacht krijgen die ze verdienen en dagelijks sterven vanwege de honger En zij zijn net zo belangrijk. We moeten allemaal op een gegeven moment het leven laten, we zijn allemaal passanten in het leven. Het is inderdaad misschien treurig, maar vooral voor zijn familie."

"Hij haalde er irrelevante zaken bij", vervolgt Balotelli over de woorden die de verdediger van Paris Saint-Germain in de mond nam. De spits leerde Astori bij de nationale ploeg van Italië kennen als een 'goede en beschaafde' jongen. "Helaas kan ik donderdag niet bij de begrafenis zijn, omdat ik dan een training heb. Anders was ik in de auto gestapt om de begrafenis te gaan bijwonen. Het is gebeurd, ondanks de vele tests die we eens per maand ondergaan. Het is beangstigend om aan te denken, want hij lag in bed en leek in orde. Het kan zomaar voorbij zijn."