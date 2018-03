Zorgeloos Liverpool na negen jaar terug in kwartfinale Champions League

Liverpool heeft zich voor het eerst sinds 2009 geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Na de 0-5 zege op FC Porto in de heenwedstrijd was het weerzien op Anfield een formaliteit. Beide ploegen maakten weinig aanstalten om de wedstrijd te winnen en doelpunten vielen er niet: 0-0. Liverpool was voor eigen publiek wel de betere partij, maar creëerde niet veel kansen.

Jürgen Klopp besloot vijf wijzigingen door te voeren ten opzichte van het duel met Newcastle United (2-0) van zaterdag. Joe Gomez, Joël Matip, Alberto Moreno, James Milner en Adam Lallana hadden een basisplek, wat respectievelijk ten koste ging van Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain en Mohamed Salah. Porto, dat nog nooit een uitwedstrijd tegen een Engelse club won in de Champions League, trad met liefst zeven nieuwe spelers aan. De bezokers hadden op Anfield moeite om kansen te creëren.

Liverpool stond weinig toe en was na een halfuur zelf dicht bij een openingsdoelpunt. Een inzet van Sadio Mané ging voorbij aan Iker Casillas, maar de bal spatte vervolgens uiteen op de paal. Het was verreweg de grootste kans tot dat moment: beide ploegen maakten in aanvallend opzicht weinig indruk en voor Liverpool was die noodzaak er ook niet. Enkele minuten na de kans van Mané kopte Milner rakelings over uit een vrije trap. Liverpool had het leeuwendeel van het balbezit, maar ook Porto stond defensief goed.

De tweede helft toonde gelijkenissen met de eerste. Liverpool hield de bal zonder al te veel problemen in de ploeg, maar deed er weinig mee. De meest gevaarlijke man aan de zijde van de Engelsen in de tweede helft was Milner. Enkele minuten na rust kreeg de middenvelder al een uitstekende kans, maar hij kon een fraaie pass van Lallana niet bekronen. Dertien minuten voor tijd kopte hij op aangeven van invaller Salah in de handen van Iker Casillas. Even daarna pareerde Casillas een inzet van Danny Ings van dichtbij met een prachtige redding, waarmee hij een gelijkspel veiligstelde voor Porto.