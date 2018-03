Supporters eisen vertrek Van de Looi: ‘Onze club dreigt ter ziele te gaan’

Erwin van de Looi maakte in januari bekend dat hij zijn aflopende contract bij Willem II niet zal verlengen, waardoor hij in principe in de zomer de deur dichttrekt bij de Eredivisionist. Als het aan de fans van de Tilburgers ligt, komt het echter nog van een sneller vertrek van de trainer. In een gezamenlijk statement eisen een aantal supportersgroeperingen van de club dat Van de Looi direct opstapt of wordt ontslagen.

“De conclusie is hard, maar heel duidelijk. Wij herkennen Willem II niet meer. Onze club, onze trots dreigt door passanten ter ziele te gaan. Dit laten we niet gebeuren. Maandagavond hebben we met elkaar de handen ineengeslagen om tot actie te komen. Het kan zo niet verder”, stellen de supporters in een statement aan de directie van de Brabanders. Naast de tegenvallende sportieve resultaten wijzen de fans ook op een aantal incidenten die onder het bewind van Van de Looi hebben plaatsgevonden.

“Sinds de komst van deze trainer hangt er een negatieve sluier over het voetbal van Willem II. De trainer heeft geen binding met de club of de supporters. Hij staat teleurgestelde supporters ook niet te woord.” Het spel van Willem II is sinds Van de Looi anderhalf jaar geleden neerstreek in het Koning Willem II Stadion volgens de fans ‘niet om aan te zien’ en ‘wordt ook nog eens met de week minder.’

“Er is geen beleving en passie meer bij de spelers. De trainer geeft wekelijks de schuld van het falen aan de selectie. Maar zijn steeds veranderende tactiek heeft een verlammende werking op de spelers.” Naast het statement waarin de supporters hun onvrede onder woorden brengen zijn zij ook van plan om aanstaande wedstrijd tijdens de wedstrijd tegen PSV enkele acties te ondernemen. De Kingside zal bijvoorbeeld de eerste vijf minuten leeg blijven als maatregelen van het clubbestuur uitblijven.