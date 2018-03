‘Tegen City zal hij hebben gedacht: ik zou eigenlijk in dit team moeten spelen'

Chelsea kende afgelopen zondag een vrij kansloze uitwedstrijd bij Manchester City. Met 1-0 bleef de score weliswaar beperkt, maar the Blues schoten geen enkele keer op doel en kregen de nodige kritiek in de Engelse media. Jamie Carragher denkt dat Eden Hazard weleens zijn conclusies kan hebben getrokken na het duel in het Etihad Stadium.

“Hij is een sterspeler bij Chelsea. Maar er wordt altijd gespeculeerd dat hij zou kunnen vertrekken. Ik twijfel er niet over dat hij direct na de wedstrijd de telefoon heeft gepakt, zijn zaakwaarnemer heeft gebeld en heeft gezegd: Haal me hier weg”, zegt Carragher tegenover Sky Sports. Onder meer Real Madrid en Manchester City werden recent gelinkt aan de Belgische aanvaller, die dit seizoen namens Chelsea 15 doelpunten en 11 assists leverde in 38 wedstrijden.

“Tegen Manchester City zal hij hebben gedacht: ‘ik zou eigenlijk in dit team moeten spelen, zij hebben de bal. Ik moet eigenlijk in een team spelen dat de wedstrijd domineert’. Nu rent Hazard daar in zijn eentje rond, zonder een bal te raken”, vervolgt de oud-verdediger van Liverpool. “Je wil eigenlijk dat iedereen in de wereld ziet dat hij een hele goede speler is. Ik denk dat ze na deze wedstrijd heel veel moeite hebben om hem binnenboord te houden.”

“Ik zei tijdens de wedstrijd dat er wel vijf of zes spelers van Chelsea in het lichtblauw hadden willen spelen. Ze wilden geen onderdeel zijn van die prestatie zijn. Sterker nog, zij wilden geen onderdeel van het team zijn”, voegt Gary Neville toe. Hazard heeft bij Chelsea nog een contract tot medio 2020 en hij kan zijn verbintenis openbreken, maar voorlopig wacht hij hier nog mee.