AZ deelt spits nieuw contract uit: ‘Hij heeft ons echt overtuigd’

Ferdy Druijff blijft langer bij AZ. De twintigjarige aanvaller heeft zijn contract tot de zomer van 2021 verlengd, zo maakt de nummer drie van de Eredivisie bekend. Druijff kwam tot dusverre twee keer in actie in het eerste elftal.

In dienst van de beloften staat de teller in de Jupiler League op zes treffers na vijftien optredens. Druijff maakte in 2012 de overstap van FC Uitgeest naar AZ en maakt sinds oktober vorig jaar ook deel uit van de selectie van Oranje Onder-20. Hij zegt op de clubwebsite blij te zijn met het in hem gestelde ‘vertrouwen’.

“Ik ben aan het begin van het seizoen drie maanden geblesseerd geweest. Daarna ben ik vol voor mijn laatste kans gegaan. Die heb ik met beide handen gegrepen. Nu moet ik stappen maken en zorgen dat ik vast bij het eerste elftal hoor. En dan op naar een basisplek”, aldus Druijff.

“Ferdy doet het erg goed en dat hebben we beloond met een langer verblijf”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. “Hij doet het wekelijks goed bij Jong AZ. En voor een spits niet onbelangrijk: hij maakt ook doelpunten. Ferdy heeft ons echt overtuigd.”