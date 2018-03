‘Mooie tijd’ na Ajax-vertrek: ‘Het gaat er wat emotioneler, fanatieker aan toe’

Urby Emanuelson heeft een rijke carrière achter de rug. De 31-jarige middenvelder van FC Utrecht speelde na zijn tijd bij Ajax onder meer bij AC Milan. In gesprek met ELF Voetbal zegt de routinier dat de beleving, het niveau en de speelstijl in de Serie A ‘wat emotioneler en fanatieker’ was: “Ze leven daar echt voor het voetbal.”

“Ik heb daar een hele mooie tijd gehad. 75 wedstrijden gespeeld voor een van de grootste clubs van de wereld. Het was een super mooie ervaring. Heb met de beste voetballers samen mogen spelen”, aldus Emanuelson, die later werd verhuurd aan Fulham, waar hij een andere Nederlander tegen het lijf liep. “Martin Jol zat daar toen natuurlijk. Hij kende mij goed en het was een droom om in de Premier League te spelen.”

Emanuelson zegt ook bij Fulham ‘een echte toptijd’ te hebben gehad: “Het is een echte familieclub. Het leven in Londen is natuurlijk fascinerend. De stadions in Engeland zitten voller dan in Italië en de Premier League was wat dat betreft een mooie belevenis”, zegt de middenvelder, die tot komende zomer vastligt bij de Domstedelingen.

Emanuelson weet nog niet of hij langer bij de Eredivisionist werkzaam gaat zijn. "Ik heb nog een aantal jaar te gaan gelukkig. Het liefst blijf ik in Nederland. Ik ben ook blij dat FC Utrecht mij de kans heeft gegeven om weer aan voetballen toe te komen. Aan het einde van de rit zullen we wel zien wat we gaan doen”, besluit de ex-Ajacied.