‘Hij was een hype, maar van Amrabat horen we helemaal niets meer’

Feyenoord ging onderuit bij NAC Breda (2-1) en slechts één titelhouder in de geschiedenis van de Eredivisie had na 26 speelronden minder punten dan de Rotterdammers. Sparta Rotterdam stond in 1959/60 op 34 punten (omgerekend naar het driepuntensysteem) en Feyenoord heeft er nu 42. Aad de Mos constateert dat Feyenoord mede door de matige inbreng van de aankopen slecht presteert.

De zomeraanwinsten van technisch directeur Martin van Geel komen volgens de trainer in ruste ‘niet uit de verf’, zo vertelt hij zondagavond bij Ziggo Sport: “Sofyan Amrabat doet het niet en Ridgeicano Haps zat lange tijd met zijn schouderblessure. Die Sam Larsson, daar had ik ook veel meer van verwacht. Feyenoord heeft het geluk gehad dat ze tegen een zwak Willem II de finale van het bekertoernooi behaalden, maar voor de rest…”

De 21-jarige Amrabat is zijn basisplaats in De Kuip kwijtgeraakt en kwam tegen NAC niet eens als invaller binnen de lijnen. Giovanni van Bronckhorst gaf de voorkeur aan Bilal Basacikoglu, Robin van Persie en Dylan Vente. “Sofyan Amrabat was een hype van hier tot Tokyo”, zo gaat de zeventigjarige De Mos verder.

“Art Langeler moest met hem gaan praten omdat meneer Amrabat voor het Nederlands elftal moest kiezen. Van hem horen we nu helemaal niets meer.” Amrabat, die uiteindelijk voor een interlandcarrière bij Marokko koos, staat in dienst van Feyenoord op 27 optredens in het eerste elftal. Daarin was de tweevoudig international goed voor een doelpunt en een assist.