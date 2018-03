Dolend Arsenal loopt tegen nieuwe zeperd aan na dramatisch begin

Het lek is bij Arsenal allerminst boven. The Gunners verloren zondagmiddag na een dramatische begin met 2-1 van Brighton & Hove Albion en leden zodoende de vierde nederlaag op rij, na de verliespartij tegen Östersunds en de dubbele nederlaag tegen Manchester City. De ploeg van manager Arsène Wenger wist bovendien voor de elfde keer op rij niet de nul te houden in een competitiewedstrijd, de slechtste reeks sinds februari 2002.

Na twee 0-3 nederlagen op rij tegen Manchester City is de kritiek op Wenger de afgelopen tijd hevig. The Gunners verloren de laatste drie uitwedstrijden in de Premier League. Voor het eerst sinds 1982 reisde Arsenal weer eens in competitieverband af naar Brighton & Hove Albion. Om een plek bij de beste vier in de Premier League en directe plaatsing voor de Champions League nog enigszins in zicht te houden, moest de ploeg van Wenger zien te winnen het Amex Stadium.

Aan de Engelse zuidkust kende Arsenal echter geen al te beste start. Na zeven minuten spelen stonden the Gunners alweer op achterstand. Doelman Petr Cech zag er niet goed uit bij een verre voorzet, die door Shane Duffy werd teruggebracht voor het doel. Daar stond Lewis Dunk vrij om de openingstreffer tegen de touwen te werken. Na 26 minuten verdubbelde Brighton & Hove Albion de score. Nadat Arsenal in de opbouw de bal kinderlijk eenvoudig kwijtraakte, kwam de bal bij Pascal Gross terecht. Zijn voorzet bereikte het hoofd van Glenn Murray, die zijn zesde treffer in kalenderjaar 2018 binnenkopte.

Gedurende de eerste helft kwam Arsenal iets beter in de wedstrijd, wat resulteerde in een mogelijkheid voor Henrikh Mkhitaryan. Op slag van rust bracht Pierre-Emerick Aubameyang de spanning terug in de wedstrijd. Na een rommelige situatie wist Granit Xhaka de Gabonees te bedienen, die van dichtbij Brighton-doelman Mathew Ryan wist te verschalken. In het slot van de eerste helft had zelfs de gelijkmaker al op het scorebord kunnen staan, maar een kopbal van Laurent Koscielny belandde op de paal.

Ook na rust kwam Arsenal relatief sterker uit de kleedkamer. Schoten van Mkhitaryan, Alex Iwobi en Mesut Özil werden gekeerd door Ryan, terwijl José Izquierdo aan de andere kant net naast schoot. Tien minuten voor tijd leek Murray het duel met de 3-1 op slot te gooien, nadat hij het eindstation was van een fraaie aanval. Izquierdo stond echter buitenspel voordat hij de voorzet op de spits gaf. In de slotfase kregen Jack Wilshere en Aubameyang nog kansen op de gelijkmaker, maar die kwam er niet meer.