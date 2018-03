De Ligt baalt van ‘pittige klap’: ‘Ik zal wel minder ruimte krijgen nu’

Ajax neemt het zondagmiddag op tegen Vitesse en dat moeten de Amsterdammers doen zonder Frenkie de Jong. De verdediger annex middenvelder viel afgelopen week op de training geblesseerd uit en moet enkele weken herstellen van een enkelkwetsuur. Matthijs de Ligt baalt van de absentie van De Jong. Toch heeft de verdediger vertrouwen in een goed resultaat tegen Vitesse.

"Het zal heel lastig worden, maar je moet altijd vertrouwen houden en ook zo blijven spelen. Zo staan we daar als team ook wel in", zegt De Ligt in gesprek met de NOS. De jonge mandekker zit nog altijd met het doelpuntloze gelijkspel tegen ADO Den Haag in zijn maag: "Er zijn altijd oorzaken waardoor je niet wint. We hebben daar ook over gesproken en gekeken wat er verbeterd moet worden."

De Ligt erkent dat het wegvallen van De Jong niet goed uitkomt voor Ajax. "Een ongelukkig moment. Hij wilde een voorzet blokken en toen gebeurde er iets met zijn enkel.” De Ligt spreekt van 'een pittige klap': "Frenkie is een speler die veel aandacht van de tegenstander opeist in de opbouw. Dus ik denk dat ik wel minder ruimte zal krijgen nu hij niet naast me staat."

Trainer Erik ten Hag liet vrijdag op de persconferentie weten dat De Jong waarschijnlijk zal worden vervangen door Rasmus Kristensen of Maximilian Wöber. De Ligt verwacht dat beide verdedigers hun taken hoe dan ook goed gaan uitvoeren: "Ik denk dat er kleine verschilletjes zullen zijn, maar het zal niet helemaal omgegooid worden. De taken zijn duidelijk, voor wie er ook staat."