Misère van Feyenoord houdt aan na discutabele strafschop

Feyenoord blijft in zwakke vorm steken in de Eredivisie. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst gaf zaterdagavond een 0-1 voorsprong uit handen tegen NAC Breda: 2-1. Jens Toornstra maakte een zeldzaam uitdoelpunt, maar Thierry Ambrose bracht NAC langszij en via een penalty van Umar Sadiq grepen de Noord-Brabanders de volle buit.

Bij Feyenoord keerde Robin van Persie terug op de bank. De routinier, die midweeks tachtig minuten meedeed tegen Willem II in de KNVB Beker, voelde zich volgens trainer Giovanni van Bronckhorst niet fit genoeg om weer vanaf het eerste fluitsignaal te starten. Zijn plek op het middenveld werd overgenomen door Toornstra. Die zou de score openen na ruim een kwartier, nadat het duel in Breda al na vier minuten tot ontbranding was gekomen. Stijn Vreven was woedend toen een overtreding van de uitgekomen Brad Jones op Umar Sadiq niet werd bestraft met een strafschop.

Vreven werd weggestuurd en zag vanaf de tribune dat Feyenoord op voorsprong kwam. Keeper Nigel Bertrams bracht nog redding op een afstandsschot van Jean-Paul Boëtius, maar even later was het alsnog raak. Boëtius ging de combinatie aan met Nicolai Jörgensen en bezorgde de bal vervolgens bij Toornstra. Die vond Steven Berghuis, kreeg de bal weer terug en schoot raak in de rechterhoek. Het was zijn eerste uitdoelpunt sinds 7 februari 2016 (2-1 nederlaag bij Ajax) en zijn eerste treffer buitenshuis na 21 thuisdoelpunten. NAC had zich tot dat moment niet onbetuigd gelaten en bleef ook na de openingsgoal dreigend.

Jones moest een aantal keer in actie komen, maar werd halverwege de eerste helft geklopt. Umar betrad het strafschopgebied, passeerde Tonny Vilhena en vond Jones op zijn pad. De keeper tikte de bal echter voor de voeten van Ambrose, die dankbaar profiteerde: 1-1. De Fransman is de enige speler die dit seizoen scoorde tegen Ajax, Feyenoord en PSV. Na zijn treffer werd Kevin Diks nog gevaarlijk voor Feyenoord, maar verder gebeurde er weinig voor rust. De tweede helft begon wel meteen sensationeel: NAC kreeg een strafschop nadat de grensrechter een overtreding zag van Jones op Umar.

De Nigeriaan ging zelf achter de bal staan en stuurde de keeper van Feyenoord de verkeerde kant op: 2-1. Feyenoord liet vervolgens weinig zien en mocht van geluk spreken dat Umar er niet ook 3-1 van maakte. Op aangeven van Angeliño vuurde de aanvaller van dichtbij net naast. Halverwege de tweede helft maakte Van Persie zijn opwachting bij Feyenoord als vervanger van Eric Botteghin. De Rotterdammers wilden een gelijkmaker forceren, maar waren onmachtig in het Rat Verlegh Stadion. Kansen bleven schaars en Feyenoord moest de tweede nederlaag op rij accepteren.