‘Ook hij zal afscheid nemen omdat scouts meer zien dan Feyenoord-fans’

Tonny Vilhena is al jaren een vaste waarde op het middenrif bij Feyenoord, maar de 23-jarige Oranje-international krijgt ook regelmatig te maken met kritiek van de eigen supporters. Henk Spaan denkt dat Vilhena, als hij ervoor kiest om de stap naar het buitenland te maken, elders meer waardering zal krijgen voor zijn spel en kwaliteiten.

“In De Kuip is niets zo vergankelijk als de liefde van de massa voor een speler. Er zijn wel een paar constanten: Tonny Vilhena is er even impopulair als Daley Blind bij Ajax was”, schrijft de columnist in Het Parool. “Ook hij zal op den duur afscheid nemen van het legioen omdat buitenlandse scouts meer zien dan de gemiddelde Feyenoord-fan. Ze zagen hem bijvoorbeeld invallen tegen Frankrijk waarin hij tegen Paul Pogba van meet af aan meer betekende dan good old Wes (Wesley Sneijder, red.).”

Spaan haalt de actie van Vilhena die voorafging aan zijn goal in de wedstrijd tegen Willem II aan en stelt ook dat Jean-Paul Boëtius in de halve finale van de strijd om de KNVB Beker heeft laten zien een meerwaarde te kunnen zijn. De linksbuiten speelde een rol in de opbouw naar de 2-0 van Robin van Persie: “Daarna verloor Boëtius geen bal meer en werd hij medebepalend voor het aanvalsspel van Feyenoord.”