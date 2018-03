‘Dat zegt iets over beide elftallen, alleen overtuigt PSV iets meer’

Ajax slaagde er afgelopen weekend niet in om te winnen van ADO Den Haag en doordat PSV de topper in De Kuip tegen Feyenoord wel naar zich toe trok, is de marge tussen de koploper en de achtervolger uit Amsterdam inmiddels weer opgelopen tot zeven punten. Danny Blind denkt niet dat de strijd al gestreden is, al verwacht hij dat het erg moeilijk zal worden voor zijn oude club om nog kampioen te worden.

“Op dit moment vind ik Ajax niet stabiel genoeg. Tegen ADO thuis mag je eigenlijk geen punten verspelen. Er waren kansen genoeg om die wedstrijd te winnen, maar dat gebeurde niet. Het gaat mij te ver om op basis van één wedstrijd te zeggen dat de titel niet meer haalbaar is, maar ook bij FC Utrecht liet Ajax de punten onnodig liggen”, analyseert hij in gesprek met Trouw.

Blind hoopt als voormalige Ajacied dat de Amsterdammers er nog in slagen om de competitie spannend te maken. Hij sluit niet uit dat PSV in het restant van de competitie nog punten gaat verspelen, maar is er ook niet helemaal van overtuig dat Ajax er in dat geval optimaal van zal weten te profiteren.

Dit weekend treffen beide kemphanen met een thuiswedstrijd voor PSV tegen FC Utrecht en een uitduel voor Ajax tegen Vitesse op het programma allebei lastige tegenstanders: “Daardoor blijft de competitie interessant, omdat je elke week het idee hebt dat PSV en Ajax weleens punten kunnen gaan verspelen. Dat zegt natuurlijk ook iets over beide elftallen, alleen - zo eerlijk moet je ook weer zijn - overtuigt PSV op dit moment iets meer”, sluit Blind af.