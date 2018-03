Ziyech lost meeste schoten en creëert meeste kansen in de Eredivisie

Ajax lijkt na de remise tegen ADO Den Haag kansloos voor het kampioenschap, maar Erik ten Hag zei op de persconferentie nog in de titel te geloven. Dan zal er wel gewonnen moeten worden van Vitesse, de nummer zeven van de Eredivisie die slechts één keer wist te winnen in de laatste vier speelronden. Opta blikt vooruit op het duel in GelreDome, zondag vanaf 14.30 uur.

o Vitesse verloor vier van de laatste vijf Eredivisieduels met Ajax en kwam in drie van die ontmoetingen niet tot scoren, maar wist dit seizoen het heenduel met de Amsterdammers te winnen (1-2).

Van de twintig bezoeken aan GelreDome in Eredivisieverband verloor Ajax de eerste vijf duels, terwijl de Amsterdammers slechts vier de laatste vijftien ontmoetingen verloren.

o Vitesse won dit Eredivisieseizoen slechts vier van de twaalf thuisduels en moet alle resterende thuiswedstrijden winnen om het aantal thuiszeges van 2016/17 nog te evenaren (9).

o Vitesse is de enige ploeg buiten de traditionele top drie die dit seizoen tweemaal van Ajax, Feyenoord of PSV won; drie zeges op deze teams zou voor de Arnhemmers voor het eerst sinds 2012/13 zijn.

o Vitesse noteerde dit seizoen meer voorzetten dan elk ander team (488), terwijl Roy Beerens gemiddeld meer voorzetten gaf dan iedere andere speler met minstens 90 speelminuten (8,5 per 90 minuten).

o De negentienjarige Mason Mount was dit seizoen al goed voor zeven goals en twee assists. Van alle spelers met minstens vijf treffers/assists is alleen Justin Kluivert jonger (6 doelpunten, 4 assists).

o Ajax stond in de laatste veertien seizoenen slechts één keer bovenaan na 25 speelronden; in zes van de laatste zeven seizoenen waren de Amsterdammers steeds tweede.

o Ajax kwam onder Erik ten Hag in evenveel Eredivisieduels niet tot scoren (2 keer in 7 duels) als in de 51 wedstrijden onder Peter Bosz en Marcel Keizer samen.

o Erik ten Hag verloor als trainer nog nooit een Eredivisieduel met Vitesse, terwijl Henk Fraser alleen zijn meest recente ontmoeting met Ajax wist te winnen.

o Hakim Ziyech noteerde dit seizoen de meeste schoten (123) en gecreëerde kansen (110) in de Eredivisie, maar is ook de speler die het vaakst de bal verloor (782 keer, minstens 197 keer vaker dan iedere andere speler).