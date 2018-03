‘Je kan alleen maar constateren dat ontslag van Keizer en Hake van de zotte is’

De helft van de clubs in de Eredivisie begint komend seizoen vrijwel zeker met een nieuwe trainer en mogelijk zelfs meer. Gerard Marsman, technisch directeur van de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal, maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, ook al werden deze voetbaljaargang slechts drie coaches ontslagen: René Hake, Marcel Keizer en Alex Pastoor.

"Elke club heeft zijn eigen verhaal. Heracles neemt bijvoorbeeld afscheid van John Stegeman na een goede samenwerking. Maar het enorme verloop dat we nu zien, is vanzelfsprekend zorgwekkend", vertelt Marsman in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Neem het ontslag van Marcel Keizer bij Ajax en dat van René Hake bij FC Twente. Als je dat nuchter analyseert, kun je alleen maar stellen dat het van de zotte is."

Marsman wijst erop dat de paniek veel te snel toeslaat in Nederland en Duitsland, terwijl dat paniekerige temperament vroeger alleen in Zuid-Europa aan de orde van de dag was. "Over het algemeen zie je geen clubs meer die een trainer voor drie of vier seizoenen vastleggen. Zo van: jij krijgt van ons het vertrouwen voor de lange termijn."

Clubs kiezen nu vaker voor een veilige middenweg. Een contract voor een of twee jaar, constateert Marsman. "Als clubs dan onder druk van de media en fans van hun trainer af willen, scheelt het de leiding een grote afkoopsom", stelt de bestuurder.