Tip voor Arsenal: ‘Hij heeft veel eigenschappen we bij Guardiola waardeerden’

Joan Laporta was in 2008 de voorzitter van Barcelona toen Josep Guardiola aangesteld werd als hoofdtrainer. Het aanstellen van de relatief onervaren Guardiola bleek een meesterzet en onder leiding van Pep won Barça onder meer de Champions League. Laporta raadt Arsenal nu aan om hetzelfde te proberen met Thierry Henry.

De voormalig president van Barcelona kent de Fransman nog van zijn periode in Catalonië, waar hij tussen 2007 en 2010 onder contract stond. “Thierry heeft veel eigenschappen die we waardeerden in Guardiola toen we hem aanstelden als trainer van Barcelona. Als Henry coach wil worden en Arsenal wil trainen, doet hij doet omdat hij weet dat hij het goed zal doen. Hij wil alles namelijk optimaal doen, dat was als speler al zo”, zegt Laporta in gesprek met de Daily Telegraph.

“Hij kent het voetbal erg goed, hij was een van de beste spelers ter wereld. Dit soort mensen, zoals Guardiola en Johan Cruijff, kennen het voetbal. Ze hebben geen tijd nodig om uit te groeien tot een toptrainer”, vervolgt de voormalig preses van Barcelona. “Henry kent Arsenal en de supporters. Hij verdient het om te bereiken wat hij graag wil. Ik denk dat hij een hele goede coach is. Het is voor hem, met zijn reputatie, geen optie om te falen.”