‘Ziyech is 24 jaar en speelt niet meer bij sc Heerenveen of FC Twente’

Hakim Ziyech is dit seizoen veelvuldig bekritiseerd bij Ajax. De Marokkaans international heeft niet de vorm van vorig seizoen en lijdt vaak balverlies. Het kwam hem al meer dan eens op een fluitconcert te staan in de Johan Cruijff ArenA. Afgelopen zondag leed de middenvelder liefst 47 keer balverlies tegen ADO Den Haag. Ronald de Boer is een liefhebber van Ziyech. “Maar het omslagpunt kun je snel bereiken, hè.”

“Hij is 24 jaar en speelt niet meer bij sc Heerenveen of FC Twente”, zegt de oud-Ajacied in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Nee, hij speelt op een cruciale positie bij de grootste club van Nederland. In acht van de tien wedstrijden moet hij de bepalende factor zijn. Daar komt hij nu niet aan.” De Boer stoort zich eraan dat Ziyech in iedere pass die hij verstuurt veel risico legt. “Hij moet het ritme bepalen tijdens wedstrijden van Ajax. Maar als je altijd de geniale bal wilt geven, komt dat de ploeg niet ten goede. Dan moet je soms juist het spel simpel houden. Daar kan een team op sommige momenten vaak veel meer aan hebben. Dat er rust in het elftal is in plaats van onrust.”

Volgens De Boer heeft Ziyech het in zich om de stap naar een buitenlandse topcompetitie te maken, maar dan moet de aanvallende middenvelder wel iets aan zijn spel veranderen. “Qua techniek en stijl is hij een lijst voor het oog. Punt. Maar juist als hij straks naar een grote buitenlandse topcompetitie wil, zal Ziyech kritisch naar zijn eigen spel moeten kijken. Bij grote clubs staan ze in de rij om je positie over te nemen als het niet loopt. Ik was zelf ook een nonchalante speler, maar je moet wel een keer de knop omzetten: hoe haal ik het beste uit mijn carrière?”

Hendrie Krüzen werkte vorig jaar nog als assistent-trainer van Peter Bosz samen met Ziyech. In dat seizoen leek de middenvelder meer energie te stoppen in zijn wedstrijden, waarbij hij een belangrijke rol speelde bij de omschakeling en het druk zetten. “Het grappige is dat wij daar helemaal niet op gehamerd hebben tijdens persoonlijke gesprekken. Het was de teamopdracht en daar ging Hakim blind in mee, bijna als vanzelf.”

Het vele balverlies van Ziyech stoort Krüzen niet. “Leuk hoor, zo’n statistiekje van 47 keer balverlies. Maar ik heb er niet zoveel mee. Het is een bekrompen manier van naar hem kijken. Ik zie ook heus wel dat hij veel balverlies lijdt. Het zou naïef zijn om dat te ontkennen. Maar een voetballer die in het aanvalsspel zoveel verantwoordelijkheid neemt, moet je op een positieve manier analyseren.”