Carrasco gaat miljoenen verdienen: ‘Het sportieve project heeft me overtuigd’

Voor een geschat bedrag van dertig miljoen euro vertrekt Yannick Ferreira Carrasco naar China. De aanvaller verlaat Atlético Madrid samen met ploeggenoot Nicolás Gaitán voor een lucratief avontuur bij Dalian Yifang. Naar verluidt gaat Carrasco tien miljoen euro per jaar verdienen in de Super League. Zijn transfer naar China betekent niet dat Carrasco deelname aan het WK in Rusland heeft opgegeven, benadrukt hij in een eerste reactie.

Dalian Yifang promoveerde vorig seizoen naar het hoogste niveau van China. De club is in handen van de Wanda Group, die ook de naamgever is van het stadion van Atlético. "Ik ken de sponsor al van bij Atletico en nu wil Wanda investeren in het Chinese voetbal", zegt Carrasco tegen Sporza. "Het sportieve project heeft me overtuigd. Ik wil net zoals Hulk, Ezequiel Lavezzi, Fabio Capello en natuurlijk mijn goeie vriend Axel Witsel mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de sport in dit land."

"Maar ik wil benadrukken dat mijn vertrek uit Europa niet betekent dat ik niet meer gemotiveerd ben om mee naar het WK te gaan", voegt Carrasco daaraan toe. De 22-voudig international van België deed veelal mee in de kwalificatiereeks, maar zat dit seizoen bij Atlético meer op de bank dan hem lief was. "Ik zal alles doen om ook de komende maanden aan de bondscoach te tonen dat ik klaar ben om mee te gaan naar Rusland."