Pochettino neemt het op voor ‘Divey Alli’: ‘Een wel erg makkelijk doelwit’

Niet voor het eerst dit seizoen is Dele Alli in opspraak geraakt. De middenvelder van Tottenham Hotspur ging in het uitduel met Crystal Palace (0-1) tweemaal opzichtig naar de grond. Het was voor Gary Lineker reden om hem op Twitter om te dopen in Divey Alli, maar Tottenham-manager Mauricio Pochettino vindt dat zijn pupil een makkelijk doelwit is geworden.

“We moeten er ook niet te veel meer over praten, op deze manier krijgt hij onterecht een bepaalde reputatie. Het is een speciaal ventje dat altijd wil winnen, dat is het. Ik weet zeker dat al deze kritiek hem niet beïnvloedt, omdat hij zich niet druk maakt om wat mensen allemaal over hem roepen”, wordt de Argentijn geciteerd door The Independent. “Hij is inmiddels een wel érg makkelijk doelwit geworden.”

Eerder dit seizoen ging Alli in de wedstrijden tegen Burnley, Rochdale, Huddersfield Town en Liverpool ook gemakkelijk naar de grond. Tweemaal leverde die schwalbe een gele kaart op. “Het lijkt wel alsof we het inmiddels iedere week hebben over een schwalbe van Alli”, aldus oud-spits Alan Shearer.

Roy Hodgson, manager van Crystal Palace, nam het juist op voor Alli. “Naar de grond gaan was zijn enige optie, vind ik. Onze verdedigers gaan op dat moment dusdanig het duel in, dat die jongen wel móét vallen om ze te ontwijken”, zegt de oefenmeester, die Alli als bondscoach liet debuteren in de Engelse nationale ploeg. “Ik denk niet dat hij op zoek was naar een penalty. Maar zo werkt het: iedereen roept om het hardst om die jongen ergens van te beschuldigen.”