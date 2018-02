‘Wat kletst Ten Hag nou? Het is geen FC Utrecht, het is Ajax’

In de strijd om het kampioenschap deed Ajax zondagmiddag slechte zaken tegen ADO Den Haag. De ploeg van trainer Erik ten Hag wist in de Johan Cruijff ArenA niet te scoren en moest genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel. Wim Kieft en Henk Spaan waren zondagavond bij Rondo op Ziggo Sport kritisch op het spel van Ajax, Justin Kluivert en het wisselbeleid van Ten Hag.

Omdat koploper PSV zondagmiddag bij Feyenoord met 1-3 won, is het gat tussen de nummer een en twee van de Eredivisie opgelopen tot zeven punten. “Ongeacht wat er gebeurde, Ajax moest deze wedstrijd winnen”, zei Kieft. “Misschien is het wel een bepaald soort van druk. Je moet toch gewoon met 3 of 4-0 winnen? Ik vind het onbegrijpelijk. Als ik die trainer dan hoor na afloop, waar ik ook doodmoe van word op een gegeven ogenblik, wat kletst hij nou? Het is geen FC Utrecht, het is Ajax. Je moet die wedstrijden gewoon winnen.”

Spaan was kritisch op het spel van Justin Kluivert, die een zware middag had tegen Tyronne Ebuehi. “Justin speelde vandaag tegen een rechtsback die aan het einde van het seizoen naar Benfica gaat, Ebuehi. Hij speelde hem helemaal uit de wedstrijd. Volgens hemzelf en zijn zaakwaarnemer is dit een niveau waarop hij zou moeten acteren...”

Ook had Spaan geen goed woord over voor het wisselbeleid van Ten Hag, die in de slotfase Siem de Jong verving door Mateo Cassierra. “Je moet wisselen om iets om te zetten. Hij wisselt een spits voor een spits, dan blijft het hetzelfde. Een paar weken geleden heeft hij helemaal niet gewisseld toen de wedstrijd erom schreeuwde, tegen Utrecht. Nu wisselde hij raar. Waarom zet je Cassierra niet naast Siem de Jong neer?”