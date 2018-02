Internazionale slaat met kopdoelpunten toe na afgrijselijke eerste helft

Internazionale heeft geen fout gemaakt in de 26e speelronde van de Serie A. I Nerazzurri waren zaterdagavond door doelpunten van Milan Skriniar en Andrea Ranocchia met 2-0 te sterk voor hekkensluiter Benevento en staan nu in ieder geval voor één nacht derde in de Serie A. Lazio en AS Roma kunnen zondag weer langszij komen.

De zege was bijzonder welkom voor Internazionale, want men had slechts een van de laatste tien competitiewedstrijden gewonnen en daarin negen punten gepakt. Enkel Hellas, SPAL en Chievo vergaarden in deze periode minder punten dan de club van Luciano Spalletti. Gemakkelijk ging het echter niet en in de eerste helft had Benevento zelfs het beste van het spel. De supporters begeleidden de thuisploeg bij het klinken van het rustsignaal met een fluitconcert naar de kleedkamers van het Giuseppe Meazza.

Internazionale kwam niet verder dan wat halve kansjes en aan de andere kant zorgden Enrico Brignola, Sandro en Massimo Coda voor dreiging. Internazionale mocht overigens van geluk spreken dat men met elf man aan de tweede helft mocht beginnen, aangezien Roberto Gagliardini een forse tackle beging op Sandro, maar niet eens een kaart kreeg. In het tweede bedrijf kwam Internazionale goed weg: Ranocchia leek een overtreding te begaan op Danilo Cataldi, maar de scheidsrechter legde de bal niet op de stip.

In het laatste kwart sloeg Internazionale toe: Skriniar kopte raak na een doorgeschoten hoekschop en Ranocchia maakte er een paar minuten later 2-0 van. De Italiaan knikte middels een snoekduik raak en toen wist Spalletti dat de punten wel binnen waren. Benevento speelde niets meer klaar en sloot het duel af met tien man: aanvoerder Nicolas Viola kreeg negen minuten voor tijd zijn tweede gele kaart na een overtreding op Eder. Benevento is overigens het team dat dit seizoen de meeste kopdoelpunten in de Serie A heeft moeten incasseren: twaalf stuks.