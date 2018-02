‘Absurd hoe Feyenoord dat duel benadert, moeten ze zich daarvoor sparen?’

Feyenoord ontvangt zondag koploper PSV in eigen huis, maar de aandacht van de regerend landskampioen lijkt niet volledig gericht op die kraker. Aanstaande woensdag staat namelijk de halve finale van de strijd om de KNVB Beker tegen Willem II op het programma en trainer Giovanni van Bronckhorst houdt daar met zijn keuzes voor zondag mogelijk al rekening mee.

Robin van Persie lijkt bijvoorbeeld gespaard te gaan worden tegen PSV en dat leidt weer tot grote onvrede bij Rinus Israël. “Ik vind het absurd om zo'n wedstrijd tegen PSV zó te benaderen. Voor een elftal dat al een paar wedstrijden slecht speelt is het nuttig als je tegen PSV een goede wedstrijd speelt. Dan neem je dat mee naar de wedstrijd tegen Willem ll”, begint hij bij NH Sportcafé.

De voormalige verdediger van de Rotterdammers ziet in de wedstrijd tegen PSV juist een mooie gelegenheid om de tegenvallende resultaten van de afgelopen tijd te kunnen vergeten: “Waar maken ze zich druk om? Willem ll... Moet je je daar nou voor sparen? Belachelijk.” Feyenoord verloor in de afgelopen weken van Ajax, VVV-Venlo en Vitesse, terwijl er gelijkgespeeld werd tegen FC Utrecht.

Glen Helder begrijpt de overwegingen van Van Bronckhorst echter wel en denkt dat Feyenoord niet zomaar wint van Willem II. Volgens de oud-aanvaller van onder meer Sparta Rotterdam, Vitesse en Arsenal liggen de verhoudingen tegenwoordig anders dan in het verleden: “Je moet ook bij machte zijn. De kwaliteit is gewoon veranderd. Feyenoord - Willem ll was vroeger een makkie, nu niet meer. Het is ook niet meer zeker dat een topclub van een hekkensluiter wint. Vroeger was dat een ander verhaal.”