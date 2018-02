De Jong steekt Kanon de loef af qua gewonnen persoonlijke duels

Ajax liep vorig weekeinde twee punten in op PSV en hoopt die lijn dit weekend door te trekken. De Amsterdammers nemen het zondag zelf op tegen ADO Den Haag, dat al vier speelronden ongeslagen is en op een keurige achtste plaats staat. Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, zondag vanaf 12.30 uur.

0 ADO kwam in de laatste drie uitwedstrijden bij Ajax in de Eredivisie niet tot scoren. Tom Beugelsdijk was de laatste Hagenaar die scoorde in Amsterdam op 13 april 2014.

0 Vijf van de laatste acht thuisgoals van Ajax tegen ADO kwamen uit een dood spelmoment: drie uit vrije trap, een uit een corner en een uit een ingooi.

0 Voor de elfde keer deze eeuw staat Ajax op minimaal vijf punten achterstand van de koploper na 24 speelrondes in de Eredivisie; slechts één keer werden de Amsterdammers toen uiteindelijk nog kampioen (2010/11).

0 Ajax is dit Eredivisie-seizoen de ploeg met relatief gezien de meeste korte passes (91% van de passes), terwijl ADO juist relatief het meest een lange pass hanteert (22% van de passes).

0 Klaas-Jan Huntelaar (10 doelpunten) had op basis van Expected Goals 13,3 treffers mogen verwachten dit Eredivisie-seizoen; alleen Wout Weghorst scoort hoger wat betreft xG dit seizoen (14,6).

0 ADO Den Haag en Ajax kregen dit kalenderjaar minder schoten op doel tegen dan alle overige Eredivisieteams: beide twintig stuks.

0 Sinds het aantreden van Alfons Groenendijk in februari 2017 pakte ADO Den Haag 56 punten in 37 duels, slechts vijf teams verzamelden er meer in die periode, waaronder Ajax (89).

0 Abdenasser El Khayati (afgelopen week, tegen Willem II) en Hakim Ziyech (14 oktober 2017, tegen Sparta Rotterdam) zijn de enige spelers in de afgelopen drie seizoenen die tien kansen wisten te creëren in een Eredivisiewedstrijd.

0 Sheraldo Becker gaf dit seizoen al 34 succesvolle voorzetten uit open spel, meer dan wie ook dit seizoen, de laatste speler die in een seizoen meer succesvolle voorzetten gaf was Mitchell Dijks in 2015/16 (38 voor Ajax).

0 Van alle spelers met minstens honderd persoonlijke duels dit seizoen heeft enkel Frenkie de Jong (77%) een hoger winstpercentage dan Wilfried Kanon (69%).