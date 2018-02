Lukoki: ‘Ze draaien er niet omheen, ze noemen je gewoon ‘zwarte’’

Jody Lukoki wordt in Bulgarije regelmatig geconfronteerd met racistische uitingen. In uitwedstrijden wordt de aanvaller van Ludogorets niet gespaard, vertelt hij in een interview met ELF Voetbal. "Ik ga er niet omheen draaien, racisme is gewoon iets dat hier speelt", zegt de ex-Ajacied.

"Ze draaien er zelf ook niet omheen moet ik zeggen, ze roepen gewoon zwarte naar je vanaf de tribunes en ook aan oerwoudgeluiden ontbreekt het niet in uitwedstrijden", vervolgt Lukoki. De tweevoudig international van DR Congo merkt het racisme vooral in wedstrijden tegen grote clubs. Hij gaat er goed mee om, denkt hij. "Ik reageer gewoon met een lach. Die lach is ook echt gemeend! Ik moet er gewoon om lachen dat mensen zulke opmerkingen kunnen maken, want ze gaan helemaal nergens over."

Lukoki zegt het leven in Amsterdam te missen. Mede om zijn zoontje vaker te zien, zou hij willen terugkeren in de Eredivisie. "Maar dan wel naar een club in de top vijf. Daar ben ik zeker klaar voor. Ludogorets is een grote club en ook hier heb ik na een moeilijke start mijn plek afgedwongen.", aldus Lukoki. Hij hoopt bij een club te spelen die strijdt om het kampioenschap, net als Ludogorets doet. Die club is momenteel koploper in Bulgarije. "Die titel wil ik natuurlijk winnen, net zoals ik de titels bij Ajax won. Dat is prachtig om mee te maken."